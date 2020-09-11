У школі №16 в Одесі виник скандал через харчування учнів. Батьки обурені, адже їхніх дітей, які ходять до початкових класів, годують простроченими продуктами.

Про це повідомила одна з мам Ірина Коновал на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами жінки, у цій школі на сніданок дітям початкової школи дають прострочені батончики.

Ви навмисно труїте дітей у школах? Годують цим весь тиждень, вчора і позавчора дітям давали ті, що на фото, я вже мовчу про склад, корисність та калорійність,

– написала жінка.

Окрім того, мама каже, що дорослим в школу заходити суворо заборонено, охоронець закриває заклад на ключ, тому батьки навіть не знають, що там за скляними дверима. "Дітки в клітці? Ми довіряємо вам наших дітей, а ви їх травите? Я дуже сподіваюся, що ніхто з дітей не постраждав", – додала авторка посту.



В коментарях люди почали реагувати на цю інформацію. Так, один з користувачів написав, що: "Це жах! Годувати дітей батончиками, які можна прирівняти до цукру, поїти соком, до складу яких входить лимонна кислота? А чому не нагодувати дитину тієї ж кашею з маслом?".

До слова, у школах Києва дітей годують спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Так, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік. Білше про цей скандал – читайте тут.