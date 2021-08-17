Голова департаменту освіти і науки Олена Буйневич розповіла, що наразі повністю забезпечені книжками лише учні з 1 по 3 класи. А от дітям з 5 по 7 клас не вистачає близько 20% підручників.

До теми У 65% шкіл виявили порушення у підготовці до нового навчального року, – Держпродспоживслужба

Чому бракує підручників? Буйневич наголосила, що підручники закуповують за державні кошти, проте коштів на всі комплекти цього року не виділили.

Також батьків першокласників попередили, що у класах бракує навіть шкільних парт. Їх поставки затримуються.

Місто отримало необхідне фінансування лише в липні цього року і в мерії не встигли закрити всі тендери. Приблизні терміни поставки всіх парт – до 31 жовтня,

– розповіла Буйневич.

Як діти навчатимуться до цього часу – поки невідомо.

Також Олена Буйневич розповіла "Суспільному", що школярі можуть навчатися онлайн протягом навчального року за зверненням батьків.

"Практика дистанційної форми навчання залишається, оскільки є достатньо заяв батьків, які бажають продовжити навчання в такому форматі. Здебільшого це діти, які за станом здоров’я ризикують найбільше в умовах пандемії", – пояснила чиновниця.

Зокрема:

Учні 1 – 4 класів можуть навчатися в онлайн-форматі на базі шкіл №1 та №118.

Для 5 – 7 класів віддалений формат забезпечуватиме школа №122.

Учні 5 – 8 класів можуть звернутися до одеського ліцею №81.

Також окремо 8-класників обслуговуватиме школа №111, 9-класників – №17.

Дистанційне навчання для 10 – 11 класів організують в гімназії №5.

Додамо, що в Одесі школи можуть піти на дистанційне навчання, якщо карантин знову посилять. А все через те, що щеплення від коронавірусу зробили занадто мало вчителів. Станом на 10 серпня з 15 тисяч вчителів вакциновані тільки дві тисячі (це лише 12%).

До слова, раніше Сергій Шкарлет запевняв, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків. І навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні з ООП зможуть ходити до школи.