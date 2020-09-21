Школи, які раніше були російськомовними, не мають необхідної кількості українських підручників для учнів. У Міністерстві освіти і науки заявили, що повністю забезпечити учнів підручниками зможуть лише до кінця року.

На нестачу шкільних посібників батьки поскаржаться в соцмережах, передає видання "Суспільне".

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Скільки підручників не вистачає в школах? За даними Інституту модернізації змісту освіти, у Хмельницькій області лише 72% підручників для 7-х класів доставлені в школи, у Дніпропетровській області – 82%, у Закарпатській, Львівській, Рівненській і Волинській – 89%.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запевнив, що знає про нестачу шкільних підручників. Зокрема, він отримує багато скарг у соцмережах, а також відповідні листи в офісі. Тож, він створив спеціальну комісію, яка займеться перевіркою.

Водночас виконувач обов'язків директора Інституту модернізації змісту освіти Євген Бажанков розповів, що половину процедур, аби діти отримали підручники, вже пройдено.

Але, за його словами, лише в середині листопада розпочнеться друк цих підручників, доступ до них хоча б в електронному вигляді з’явиться в середині листопада, а на руки учні їх отримають вже в кінці грудня.

До слова, з 1 вересня 2020 року близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, почали вивчати всі дисципліни українською мовою.