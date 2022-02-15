У школах можуть запровадити обов'язкові курси медіаграмотності, – Ткаченко

Міністерство культури і інформаційної політики планує ввести у школах обов'язкові курси медіаграмотності. Зараз вони є десь у 10% шкіл.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що для нього найголовніший виклик – зробити те, що зробили фіни кілька років тому, коли ввели обов'язкові курси медіаграмотності в школах.

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У Мінкульті розраховують на те, що такі курси будуть охоплювати якомога більше верств населення. Тому що привчатися до медіаграмотності потрібно змалечку.

Як змалечку ми навчили дітей чистити зуби, так само можна навчити, як двома кліками мишки перевірити ту чи іншу історію, перед тим як її перепощувати,

– сказав Ткаченко.

Він нагадав, що на сайті національного проєкту з медіаграмотності МКІП "Фільтр" можна отримати будь-яку інформацію про такі курси, а також ознайомитися з розробленими підручниками для шкіл і вишів.

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