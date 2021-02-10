Мінцифри разом з Міносвіти працюють над трансформацією уроків інформатики в українських школах. Зокрема, навчальний предмет планують запровадити для учнів вже з 2 класу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що зараз вони спільно з МОН працюють для того, щоб трансформувати предмет "інформатики" в школах.

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"Навчати інформатиці в школі плануємо не з 5 класу, а з другого, і більш методологічно додати туди напрямки цифрової грамотності”, – сказав Федоров.

За його словами, ще до того, як дитина пішла у школу, вона отримує цифрові навички від батьків. Зокрема, малечі дома вмикають мультфільми, дають планшети або телефони.

Але Федоров підкреслив, що це потрібно робити грамотно. Зокрема, встановлювати додатки, які навчають предметам або цікавій інформації через ігри.

У Міністерстві цифрової трансформації поставили мету – за три роки навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності.

Федоров також додав, що Мінцифри запустило на базі 76 вишів пілотний проєкт з підприємництва, де можна багато чому навчитись у сфері цифрових навичок. До того ж, такий предмет також планується запускати у школах.