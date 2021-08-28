У школах може з’явитися християнська етика: МОН і Рада церков підписали спільну угоду

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій та Міністерство освіти і науки підписали угоду про співпрацю щодо викладання курсів морального спрямування. Угода діятиме 5 років.

Угоду підписали міністр Сергій Шкарлет та глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), який підписав цю угоду від імені ВРЦіРО як черговий головуючий.

До теми Що відбувається з християнською етикою у школах та чи будуть діти її вивчати

"Це глибший і зобов’язуючий документ, де виписані певні принципи, і, найголовніше, цінності, які обидві сторони зобов’язуються втілювати, зокрема, у виховній і освітній діяльності", – каже глава УГКЦ.

У МОН заявили, що цією угодою, зокрема, передбачено низку пріоритетів:

співпраця у справі проходження ліцензування освітньої діяльності закладів вищої духовної освіти та подальшої акредитації їхніх освітніх програм;

забезпечення розвитку приватних садочків та шкіл задля створення рівних умов для всіх закладів освіти цих рівнів;

забезпечення належної освіти неповнолітніх дітей, які перебувають у закладах пенітенціарної системи.

Водночас Українська греко-католицька церква повідомила, що у першому пункті угоди йдеться про те, що у школах можуть викладати курси морального спрямування.

Сторони погоджуються щодо необхідності сприяння викладанню курсів морального спрямування у школах, виховання у садочках з метою формування у дітей засад моральності і духовності, забезпечення належного виховання молоді,

– запевнили в УГКЦ.

Водночас депутатка Інна Совсун зауважила, що сторони не уточнили, що саме мається на увазі під "традиційними сімейними цінностями українського народу".

"Втім, у публічних заявах захисники "сімейних цінностей" переважно мають на увазі, що жінка має підкорятися чоловікові, що розлучення – це гріх незалежно від того, наскільки нещасним є подружжя, і що навіть у випадку домашнього насильства треба "берегти сім'ю", – написала Совсун.

До слова, раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спростував міф про обов’язкову християнську етику та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання в межах типової освітньої програми.

За його словами, є лише дисципліна "Етика", і в типовій освітній програмі вона зазначена.