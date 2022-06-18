У школах Миколаєва заборонять російську мову

З нового навчального року у Миколаєві не прийматимуть учнів на навчання російською мовою. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міськради.

Про це повідомила у соцмережах заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко. Освітянка продемонструвала фото документа, який підписав мер Олександр Сєнкевич.

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У закладах середньої освіти не використовуватимуть російську

У рішенні мовиться, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ухвалили рішення з 1 вересня 2022 року заборонити використання російської мови у комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва.

Отож російською не навчатимуться учні початкових класів, а також учні не вивчатимуть російську мову та літературу як окремий предмет. Також не можна оформляти російською освітнє середовище.

Щиро радію мудрій політичній волі Олександра Сєнкевича стосовно заборони російської мови як складової освітнього процесу в українських школах,

– написала Маргарита Бондаренко.

Рішення виконкому Миколаївської міськради / Фото з фейсбуку Маргарити Бондаренко

У Житомирі теж не вивчатимуть російську мову

Зазначимо, раніше про плани відмовитись від вивчення російської мови у школах повідомили і в Житомирі. Як пише "Суспільне", у Житомирі є 40 класів, в яких викладають російську мову – це 10 шкіл та близько тисячі учнів. У місцевому департаменті освіти запевнили, що вчителі без роботи не залишаться – викладатимуть інші предмети.

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