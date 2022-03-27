Про відновлення навчання повідомили мер Києва Віталій Кличко та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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У школах Миколаєва відновлюють навчання

З 28 березня у Миколаєві школи відновлюють навчання в дистанційному форматі.

Управління освіти проаналізувало ситуацію. Понад 40 тисяч учнів міста зможуть долучитись до навчання. Ще близько двох тисяч школярів здобуватимуть освіту індивідуально,

– заявив мер Миколаєва.

Він також повідомив, що всі отримають підсумкові оцінки. При цьому ДПА і ЗНО не буде. Для випускників Міносвіти розробить окремий механізм вступу до вищих навчальних закладів.

Сєнкєвич сподівається, що повернення до навчання допоможе дітям хоч трохи відволіктись від війни і додасть упевненості у перемозі.

У школах Києва відновлюють навчання

У столиці також вирішили повернути школярів до навчання із 28 березня. Освітній процес проходитиме в онлайн-форматі.

Він буде більш адаптований до нинішніх умов. І з використанням різних освітніх платформ для учнів,

– повідомив міський голова Кличко.

За його словами, важливе завдання сьогодні, щоб і в таких складних умовах місто жило і працювало.