У школах Миколаєва дітей годували продуктами з цвіллю: фото

Новий скандал у дитячих садках і школах Миколаєва обурив українців. З’ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а їдальні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.
Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов показав старі каструлі, ваги та ножі у шкільних їдальнях, які можуть шокувати всіх. Весь цей інвентар не можна використовуватися для приготування їжі.
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“Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають… Навіть ганчірки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Фото – це тільки частина загальної картини", – написав Несміянов.
До того ж, перевірка показала, що дітям підсовували запліснявілі продукти.
На фото можна побачити:
- пророслу картоплю,
- буряк з цвіллю,
- неналежної якості квашені огірки.
Всім цим годували дітей в школах і садочках Миколаєва.
Дітей у Миколаєві годували продуктами з цвіллю: дивіться фото
До слова, за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпечності шкільного харчування. У результаті фахівці вилучили понад 3 тонни небезпечних харчових продуктів.
А серед найчастіших порушень у закладах освіти:
- недотримання гігієни виробництва,
- недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.