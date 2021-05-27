У школах Миколаєва дітей годували продуктами з цвіллю: фото

Новий скандал у дитячих садках і школах Миколаєва обурив українців. З’ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а їдальні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов показав старі каструлі, ваги та ножі у шкільних їдальнях, які можуть шокувати всіх. Весь цей інвентар не можна використовуватися для приготування їжі.

До теми У МОН показали, як виглядатиме нове 4-тижневе шкільне меню для учнів: фото страв

“Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають… Навіть ганчірки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Фото – це тільки частина загальної картини", – написав Несміянов.

До того ж, перевірка показала, що дітям підсовували запліснявілі продукти.



На фото можна побачити:

пророслу картоплю,

буряк з цвіллю,

неналежної якості квашені огірки.

Всім цим годували дітей в школах і садочках Миколаєва.

Дітей у Миколаєві годували продуктами з цвіллю: дивіться фото



До слова, за останні шість місяців Держпродспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок безпечності шкільного харчування. У результаті фахівці вилучили понад 3 тонни небезпечних харчових продуктів.

А серед найчастіших порушень у закладах освіти: