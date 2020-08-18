Школи Львова готуються відкрити свої двері для учнів з 1 вересня. Влада міста запланувала цікаві нововведення у закладах освіти, зокрема, щоб англійську викладали носії мови, а інформатику – ІТ-спеціалісти.

Про це розповів мер міста Андрій Садовий, йдеться на сайті Львівської міської ради.

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Носії мови на уроках англійської

Так, Садовий має дві ідеї, які планують запровадити з вересня. "Ми запросили до Львова 117 native-спікерів (носіїв) англійської мови, щоб кожна школа мала американця чи англійця, який буде протягом всього навчального процесу", – каже мер Львова.

ЇМ буде забезпечено місце проживання та харчування, а міжнародні організації фінансуватимуть для них оплату. А для тих шкіл, де є також німецька, іспанська чи французька, влада міста спробує додатково до англійської знайти ще одного спікера.

ІТ-спеціалісти викладатимуть інформатику

Окрім того, Андрій Садовий наголосив, що кожна школа Львова повинна мати партнерство з IT-компанією, щоб залучати фахівців до навчання учнів.

За його словами, у Львові понад 30 тисяч людей працює в цій сфері, але дітей вчать тому, що трохи "віджило". Тож, місцева влада домовилася, що школи мають підготувати нову програму з інформатики, яка буде відповідати всім стандартам. Також Львівська міськрада готова інвестувати кошти, щоб закупити мультиборди до школи чи якісне обладнання для вчителів фізики та хімії тощо.

Забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту

Заступниця міського голови й керівниця львівського штабу протидії коронавірусу Галина Слічна розповіла, що влада виділила кошти для того, щоб школи могли закупити засоби індивідуального захисту протягом літа до 1 вересня.

Тому маски будуть щоденно видавати працівникам шкіл. Також у школах буде резерв масок, якщо дитина раптом забуде взяти маску з дому. Кошти були виділені і на дезінфікуючі засоби для прибирання навчальних закладів. Також закуповуються антисептики, які мають обов’язково бути при вході в навчальний заклад, в їдальні, а також дезінфікуючі килимки на всіх входах.



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Окрім того, Галина Слічна радить не відмовлятися від дистанційного навчання. "Логічно буде залишити деякі елементи дистанційного навчання. До прикладу, можна раз на тиждень проводити такі уроки для того, щоб не втрачалося все напрацьоване, й розвивати це", – додала вона.