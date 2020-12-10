Через запровадження локдауну, який в Україні триватиме з 8 до 24 січня 2021 року, учням можуть змістити зимові канікули. Деякі школи готують зміни в навчальному процесі. Як навчатимуть школярів у Львові – читайте у матеріалі.

Начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи Департаменту освіти Львівської ОДА Ірина Сислюк розповіла виданню Тvoemisto.tv, що кожен заклад вирішуватиме самостійно, як і коли саме працюватимуть школи у січні.

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"Єдиного рішення по школах немає. Кожна школа на педагогічній раді має право сама приймати рішення. Уже відомо, що деякі школи таки залишать канікули з четверга, 24 грудня, і до понеділка, 11 січня. Решта два тижні, в які ще діятиме локдаун, учнів переведуть на онлайн-навчання. Також є школи, які канікули змістять", – заявила Ірина Сислюк.

Вона додала, що частина шкіл вирішила піти на канікули з четверга, 31 грудня, а на навчання повернутися з понеділка, 25 січня.

У ці дні школи не проводитимуть дистанційного навчання, але згодом ущільнять весняні або літні канікули. Тобто, внесуть зміни у структуру освітнього процесу і, можливо, на 2 дні скоротять весняні канікули, або ж на 2-3 дні продовжать навчання в червні,

– каже Ірина Сислюк.

Зазначимо, що уряд просив ввести у школах "зимові канікули для безпеки" на період локдауну та дати учням відпочити в цей час. Тобто для учнів можуть запровадити канікули до 25 січня 2021 року.

"Посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят", – наголосив Шмигаль.