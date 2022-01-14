Дискримінація дітей-пільговиків

Місцева жителька Юлія Дмитрук розповіла, що у школах Червонограда (Львівська область) з 10 січня дискримінують дітей пільгових категорій, зокрема дітей учасників АТО, дітей-сиріт, незаможних та багатодітних.

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За її словами, діти-пільговики отримують харчування в початкових класах безкоштовно і вартість їх порції становить 34 гривні. Решта ж учнів купують собі порцію за 35 гривень.

Юлія Дмитрук каже, що меню дітей відрізняється, а діти без пільг сміються над іншими.

Тобто, якщо в класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від інших однокласників. Діти сміються над пільговиками, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці,

– написала вона.

Наразі невідомо, хто дав вказівку, але така ситуація є в багатьох школах Червонограда.

"Рис і риба для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета для непільговиків. Така собі сегрегація", – резюмувала Юлія.



Контрольні порції з їдальні школи №11 у Червонограді

Що кажуть користувачі

В коментарях думки українців розділилися. Одні вважають, що це дискримінація з дитинства, інші ж впевнені, що так в шкільних їдальнях було завжди.

"І ця країна називає себе людяною?? Пільговики скоро будуть через окремі двері ходити, як чорношкірі в Америці у середині 20 ст?? Як це взагалі можливо, щоб діти захисників цієї ж землі сиділи за окремим столом, ще й з гіршою їжею?".

"Одного разу моя дитина спитала: "Чому мені не дають фрукти, так як платникам? Це тому, що мій тато захищав Україну?" Мені стало дивно, чому так. Запитала в школі, там пояснили, що на пільгову категорію виділяють менше грошей. Тому ми стали просто доплачувати за обіди".

"Окремий стіл – це скрізь напевно...що б не об'їли випадково платників…"

"Як на мене, харчування має бути однаковим, так обіди різні, питання навіщо це робити? Навіщо?"

"Нормальна їжа, в обох тарілках. А пільговим категоріям, ще в моєму дитинстві, завжди накривали окремо".

"Ну їжа дійсно на вигляд ніби нормальна в обидвох тарілках. Хіба, що на смак може не дуже, тоді в ту сторону треба розбиратися".

До слова, з 1 січня українські школи і садочки перейшли на оновлене меню. Проте таке харчування сподобалося не всім дітям. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами і кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які ті відмовляються їсти. Деталі – читайте з посиланням.

Текст публікації спільноти "Батьки SOS":

В Червоноградських школах (Львівська область) з 10 січня 2022року дискримінують дітей пільгових категорій (діти учасників АТО, діти-сироти, малозабезпечені, багатодітні).

По суті - діти пільговики отримують харчування у початкових класах (1-4) безкоштовно і вартість їх порції складає 34 гривні. Решта ж учнів купує собі порцію за 35 гривень. Тобто якщо у класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від решти однокласників.

Діти підсміховуються із пільговиків, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці. Не відомо наразі хто дав таку вказівку, але така ситуація є у багатьох школах Червонограда.

На фото сьогоднішні контрольні порції з їдальні загальноосвітньої школи N11 Червонограда. Рис і риба це для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета для непільговиків. Така собі сегрегація.