Життєвий капітал: у школах Луцька можуть впровадити новий факультатив для учнів

Громадські активісти запропонували педагогічним колективам та місцевій владі Луцька започаткувати у школах клуби фінансової грамотності. Навчання базуватиметься на грі-симуляторі під назвою "Життєвий капітал".

Ініціативу проявили представники громадської спілки "Ротарі клуб Лучеськ". Активісти провели гру "Життєвий капітал" серед лідерів громадської думки та педагогів, аби ті зрозуміли підхід до можливої програми навчання школярів.

Цікаво Додатки, книги, відео: корисні ресурси для власників малого та середнього бізнесу

Чи з'являться нові клуби у Луцьку

З метою популяризації Національного проєкту фінансової грамотності наочно гру "Життєвий капітал" презентували бізнес-аналітик Сергій Івагло та фінансова експертка Ольга Яловенко.

Нам важливий комфорт у сприйнятті знань та здобутті фінансових навичок. Наразі триває співпраця з педагогами, які пройдуть гру та, зацікавившись, самі зможуть передавати знання учням,

– розповідає представниця "Ротарі клуб Лучеськ" Юлія Гринчук.

Громадські активісти зустрілись з керівництвом департаменту освіти Луцької міської ради з метою підтримки ініціативи від влади. Директор департаменту Віталій Бондар зауважив, що ініціатива формувати у школярів розуміння фінансової грамоти їх неабияк зацікавила.

Зараз ми передали інформацію до шкіл, де вчителі економіки та інші педагоги вивчають можливість використання ігрових методів для навчання дітей азам фінансової грамоти, вмінню складати та аналізувати бюджет, а також розумінню витрат,

– повідомив освітянин.

До слова, створювати такі клуби чи ні – остаточне рішення прийматимуть вже безпосередньо у школах. Заклади освіти мають повну автономію у таких питаннях.