Авторкою петиції є лучанка Ольга Бузулук, яка створила її разом з іншими батьками.

До теми Чи закриються школи у жовтій зоні через невакцинованих вчителів

За їх словами, вітати з 14 жовтня хлопців – це неповага до суспільства, до бійців та бійчинь, до загиблих на війні, до жінок, до Дня захисників і захисниць України.

Вітати з 8 березня дівчат – радянський пережиток і також неповага до тих, хто досі виборює права в усьому світі, зокрема, в Україні,

– йдеться у тексті петиції.

Волиняни кажуть, що вітання з цими святами насаджує стереотипи про те, що хлопці мають бути "мужніми, сильними, захисниками", а дівчата – "чарівними, ніжними та берегинями домашнього вогнища".

"Тобто нашим дітям з маленьких років нав'язують викривлені цінності. Чому дівчата не можуть бути сильними, а хлопці – оберігати сімейне вогнище?", – кажуть батьки.

Якщо петиція набере 300 голосів, міська рада повинна буде відреагувати. Станом на 16:30 вона набрала менше 50 підписів.

Важливо Суворе правління повертається: таліби заборонили дівчатам навчатися у школах

До слова, у деяких червоноградських школах на Львівщині в кабінках туалетів немає дверей. Дівчата соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, чи навіть зняти на камеру.