Турнікети та повідомлення батькам: у школах Кривого Рогу ввели систему електронного контролю

У Кривому Розі запрацювала електронна система контролю перебування учнів у школі. Для цього діти на вході та виході сканують свої дитячі картки за допомогою спеціальних пристроїв-валідаторів.

Як працює система

Пристрій зчитує дані з карток школярів та одразу відправляє повідомлення їхнім батькам на телефон. Батьки учнів цій новації зраділи.

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"Ми, батьки, відчули певні переваги: коли дитина приходить до школи, до мене на телефон приходить смс про те, що вона вже в школі. І, так само, коли йде зі школи. Це дуже зручно", – сказала мама школяра Світлана Фурт.

Повідомлення на телефон батькам приходять миттєво та безкоштовно – у застосунок телеграм, їх надсилає спеціальний чат-бот.

"Дуже батьки переживали, чи може бути ця картка використана іншою особою? – Ні, така картка не може бути використана. І якщо дитина загубить цю картку, то вже потім її можна буде продублювати. І ця картка одбуде у дитини. Вона її зможе використати", – зазначила директорка школи №55 Людмила Горевич.

Скільки шкіл вже мають електронну систему контролю

Систем електронного контролю повністю запрацювала поки лише в 145 школах. В решті навчальних закладів – процес на стадії запуску, ведуться роботи з реєстрації батьків у додатку. В подальших планах міського департаменту освіти – розробка й інших програм контролю.

"В наших планах є таке, щоб заклад на початок навчального дня розумів, чи всі діти в закладі, хто саме пройшовши через турнікети. Тобто, щоб заклад ще отримував і звіт про вхід та вихід дітей", – зазначила директорка міського департаменту освіти і науки Тетяна Кріпак.

Електронна система в їдальні

Дитячу "картку криворіжця" планують використати в майбутньому і для розрахунку учнів у шкільних їдальнях. Насамперед, аби вести облік дітей пільгових категорій.

Другу послугу мають зробити для безготівкового розрахунку: батьки зможуть класти гроші на картку дитини, і бути впевненими, що їх вона зможе витратити лише у їдальні, де також планують встановити термінали для таких карток.

Більше про електронну систему в школах Кривого Рогу дивіться в сюжеті: