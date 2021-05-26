Окупанти провели останній дзвоник у школах з порушенням карантину: фото та відео

У школах окупованого Сімферополя 26 травня провели урочисті лінійки та останні дзвоники. До свята долучилися лише випускники, але з порушеннями карантину – діти були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

У школах Криму, який окупувала Росія, останній дзвоник провели раніше для 2 тисяч випускників.

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Зокрема, у середу, 26 травня, пройшли останні дзвоники у столиці окупованого Криму – Сімферополі. Всі учні стояли на лінійці без масок, не дотримуючись соціальної дистанції.

Останній дзвоник у школах окупованого Сімферополя: дивіться фото



Попри карантин, в окупованому Криму, організували традиційну лінійку, а випускні класи навіть танцювали прощальний танець.



Зазначимо, що останні дзвоники провели трохи зарано, адже через карантин учні могли не встигнути пройти навчальну програму.

Також в окупованому Севастополі 22 травня пройшли шкільні лінійки, в яких взяли участь випускники 1, 4, 9 та 11 класів.

Батьків учнів допускали до свят, але вони повинні були заздалегідь подавати дані про свою участь класному керівникові. При цьому на випускні в дитячих садочках дозволялася присутність одного з батьків.

До слова, школи в Україні змістили дати закінчення навчального року та самостійно вирішували, в якій формі проводити останній дзвоник. Так, для деяких учнів останній дзвоник пролунає 28 травня, а для деяких – 4, 10 чи навіть 14 червня.