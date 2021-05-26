Відомо, що у кримських школах, яких окупувала Росія, останній дзвоник проходить тільки для випускних класів. Це зробили, щоб уникнути погіршення епідемічної ситуації в Криму через пандемію коронавірусу.

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Так, у середу, 26 травня,пройшли останні дзвоники у столиці окупованого Криму – Сімферополі. Цікаво, що всі учні стояли на лінійці без масок та поруч один біля одного.

Останній дзвоник у школах окупованого Сімферополя: дивіться фото



Там була традиційна лінійка, а випускні класи навіть танцювали прощальний танець.



Також в окупованому Севастополі, за інформацією місцевої влади, шкільні лінійки пройшли також 22 травня і в них взяли участь випускники 1, 4, 9 та 11 класів.

Батьки учнів повинні були заздалегідь подавати дані про свою участь класному керівникові, оскільки пропуск на шкільне свято здійснювався за списком. При цьому на випускні в дитячих садочках було встановлено обмеження і дозволялася присутність тільки одного з батьків.

До слова, школи в Україні змістили дати закінчення навчального року та самостійно вирішували, в якій формі проводити останній дзвоник. Так, для деяких учнів останній дзвоник пролунає 28 травня, а для деяких – 4, 10 чи навіть 14 червня.