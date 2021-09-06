У школах класи почали переходити на самоізоляцію через COVID-19

У Донецькій області вже кілька класів перейшли на дистанційне навчання через виявлені в них випадки коронавірусного захворювання. На COVID-19 захворіли не лише учні, а й вчителі.

Директорка департаменту освіти і науки ОДА Тетяна Сідашева розповіла, що у двох класах шкіл Добропільської і Миколаївської громад через коронавірус припинили очне навчання.

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Донецька ОДА почала моніторити захворюваність учнів і вчителів. Станом на 3 вересня на коронавірус у школі захворіли двоє учнів і шість вчителів.

За словами Тетяни Сідашевої, саме в цих ОТГ в порівнянні з іншими – низький відсоток вакцинації вчителів. Тому чиновниця звернулася до педагогів та батьків учнів із закликом активізувати процес вакцинації від коронавірусу.

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що навчальний формат залежить від того, в якій зоні перебуває регіон із закладами освіти.

Так, у червоній зоні відвідувати школи буде заборонено всім, крім:

вихованців садочків,

вихованців спеціальних закладів освіти,

учнів 1–4 класів шкіл,

Решта учнів будуть переходити на дистанційку. Водночас у жовтій та помаранчевій зоні школи будуть працювати змішано.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

До слова, у Чернівцях діти з 1 вересня почали навчатись дистанційно у 2 ліцеях. А все через те, що у приміщеннях шкіл не встигли завершити ремонт. Тож, поки ці роботи не завершать, у ліцеях заборонили навчання.