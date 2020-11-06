Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що він отримує багато звернень і критики від громадян щодо мови навчання у школах Києва. Зокрема, вчителі часто спілкуються з учнями російською мовою.

Найчастіше це зустрічається у позашкільних закладах освіти. Мовний омбудсмен навів дані з цієї проблеми на пресконференції в Укрінформі.

Цікаво Кандидати в депутати та міністри будуть складати іспит з української мови, – Тарас Кремінь

За словами Тараса Кременя, у Києві на уроках немало вчителів досить часто використовують російську мову замість української. А на позашкільних заходах російською розмовляє чверть педагогів, а зрідка використовують – 45%.

Мовний омбудсмен заявив про зустріч з очільником Києва, де розберуть дану проблему. "Бо величезна кількість звернень і критики на мову навчання стосується саме шкіл столиці. Є певні шляхи у розв'язанні цієї проблеми", – додав Кремінь.

За даними мовного омбудсмена, найбільше російської мови замість української використовують в закладах позашкільної освіти. Йдеться про музичні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи, гуртки тощо.

Частка гуртків та секцій (дослідження проводилося у 200 з них), в яких усі заняття проводяться виключно російською мовою становить в Харкові 79 %, а у Дніпрі 74 %. Частка гуртків, у яких усі заняття проводяться українською – близько 15% (у Києві – 16%, у Харкові – 8%).

До слова, раніше мовний омбудсмен заявив, що перевірятиме, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання. Адже було відомо, що близько 200 тисяч учнів перейшли на українську мову в школах.