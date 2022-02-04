Заступника голови КМДА Петра Пантелеєва розповів, що зараз розробляються інструкції для різних типів закладів та установ, як діяти у випадку НС.

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За його словами, на кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, правильні оповіщення та евакуацію людей.

Тематичні навчання із педагогічними колективами та батьками тривають у школах уже 1,5 тижні. Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, створений Держслужбою з надзвичайних ситуацій та КМДА.

Пантелеєв також додав, що у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 мільйонів гривень.

До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як учасникам освітнього процесу діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте поради у статті.