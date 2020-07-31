Київські школярі обов’язково виконуватимуть гімн України перед уроками
Київрада підтримала ідею про обов’язкове виконання гімну України перед уроками у школах столиці. Така ініціатива начебто має "сприяти вихоаванню патріотизму".
Про це депутат і голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції в Київській міськраді Олег Бондарчук написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Так, за словами політика, ініціатива покликана "сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління".
Київська міська рада підтримала наш проєкт рішення щодо започаткування виконання державного гімну України в школах міста Києва,
– написав депутат.
Зазначається, що одним зі співавторів та ідейних натхненників проєкту рішення виступив Тарас Мацюк, голова Проводу громадської організації "Золоті леви Чорної сотні".
Що ще відомо про ініціативу:
- Гімн України будуть виконувати в закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.
- Співати державний гімн буде потрібно на початку кожного дня і під час проведення урочистих заходів"за участю учнів і педагогів.