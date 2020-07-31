Київрада підтримала ідею про обов’язкове виконання гімну України перед уроками у школах столиці. Така ініціатива начебто має "сприяти вихоаванню патріотизму".

Про це депутат і голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції в Київській міськраді Олег Бондарчук написав на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться також Навчальний рік по всій Україні розпочнеться вчасно, – Шмигаль

Так, за словами політика, ініціатива покликана "сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління".

Київська міська рада підтримала наш проєкт рішення щодо започаткування виконання державного гімну України в школах міста Києва,

– написав депутат.

Зазначається, що одним зі співавторів та ідейних натхненників проєкту рішення виступив Тарас Мацюк, голова Проводу громадської організації "Золоті леви Чорної сотні".

Що ще відомо про ініціативу: