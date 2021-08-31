У школах Івано-Франківська ввели християнську етику: чи можуть учні відмовитися

У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику. Вона стане обов’язковим предметом, адже церква і школи у місті підписали меморандум про співпрацю.

Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що міські церкви “простягнули руку допомоги”, щоб у школах викладали християнську етику.

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За його словами, тепер викладання цього предмету буде справді якісним.

А ще будемо шукати мотиваційні речі, аби діти та вчителі заглиблювалися в цей предмет з радістю.. Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору – опору віри,

– повідомив він.

Марцінків вважає, що важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберігаючи свою традицію.

Мер Івано-Франківська додав, що востаннє меморандум про співпрацю церкви та закладів освіти підписувався у 1992 році.

Чи можуть діти відмовитися від цього предмету? За словами Руслана Марцінківа, батьки можуть написати заяву в школі, щоб їхні діти не відвідували уроки християнської етики.

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До слова, МОН також підписало спільну угоду з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій щодо викладання курсів морального спрямування. Вона діятиме 5 років. Чи з’являться через це у школах уроки християнської етики – читайте у статті.

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Церква і школа підписали меморандум про співпрацю! Сьогодні на конференції керівників закладів освіти Івано-Франківське Архієпархіальне Управління УГКЦ, Івано-Франківська єпархія ПЦУ та Івано-Франківсько-Галицька єпархія УПЦ ПЦУ підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти.

Востаннє така угода підписувалася аж у 1992 році і я вважаю, що її давно треба було оновити! Зараз ідуть “непрості” тенденції і на світовому, і на всеукраїнському рівнях… Для нас же важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберегти свою традицію.

Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору – опору віри. І сьогодні наші церкви простягнули цю руку допомоги. Щоб у наших школах не просто була християнська етика, а щоб викладання цього предмету було справді якісним.