Очільник Мінмолодьспорту Вадим Гутцайт розповів про потребу замінити нинішні уроки фізкультури.

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За його словами, учні мають погане здоров’я, а самі уроки морально застаріли.

Багато дітей не розвинені в спортивному плані, є ризики та ожиріння і проблем зі здоров’ям… Тому дуже важливо робити якісь "руханки" спортивні, робити зарядки в школах, змінити пострадянські уроки,

– заявив міністр.

Гутцайт вважає, що способом розв’язати ці проблеми є збільшення кількості самих уроків фізкультури, зокрема, щоб вони проводилися щодня.

"Над цим питанням ми разом із МОН працюємо, і президент поставив завдання, щоби більше та частіше фізкультура була в школі… Міністерство освіти працює над цим. Ми допомагали в розробленні вправ", – розповів чиновник.

Міністр запевнив, що дітям не доведеться "стрибати через козла". Замість цього з’являться багато різних вправ, рухливі ігри тощо.

Якою буде фізкультура в НУШ

До слова, раніше МОН презентувало модельну програму з фізичної культури для учнів 5 – 6 класів Нової української школи. Зокрема, програма містить понад 30 варіативних модулів – учні зможуть обрати, що вивчатимуть на уроках.

Окрім того, програма передбачає обов’язкові 3 години фізичної активності на тиждень, і це не залежить від типу закладу освіти. Водночас рухова активність дітей у школах має становити 6 годин на тиждень.