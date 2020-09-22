Міністерство цифрової трансформації планує ввести у школах новий предмет про підприємництво. Він буде проводитися у формі факультативу для учнів 10 та 11 класів.

Про це сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час прес-конференції в Києві, передає 24 канал.

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"Ми в Мінцифри плануємо запустити в цьому році факультативний предмет про підприємництво для школярів 10-11 класів", – запевнила вона.

За словами Іонан, вони сподіваються це зробити вже до кінця цієї осені.

Окрім того, Мінцифри планує запровадити у вишах курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами". Це вже запроваджено в навчальну програму бакалаврів або магістратрів у 76 університетах України. Так, до кінця семестру курс пройде майже чотири тисячі студентів.