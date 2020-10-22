У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити використання мобільних телефонів під час навчання в школі. А все для того, аби допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і зменшити використання соціальних мереж.

Текст законопроєкту з'явився на сайті Верховної Ради від 16 жовтня 2020 року. Наразі його надано для ознайомлення та опрацювання в профільному комітеті.

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У пояснювальній записці документу наголошується, що діти не повинні витрачати час під час навчання на смартфони або планшети.

"Інтернет дає величезні переваги. Але коли діти замість того, щоб відпочивати на перервах зависають у телефонах – це ще й брак спілкування з однолітками. Бо з ґаджетами спрацьовує правило: усе добре, але в міру", – йдеться в документі.

Також, автор документу впевнений, що заборона на використання ґаджетів з доступом до інтернету дозволить скоротити випадки інтернет-боулінгу, а також остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих смартфонів.

Тож, депутати планують заборонити користуватися інтернетом з мобільних пристроїв учням і вчителям. Винятком будуть лише учасники, які використовуватимуть пристрої в освітніх цілях, а також особи з особливими освітніми потребами.

Нардепи зазначають, що цей законопроєкт необхідний, щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соцмережі і онлайн-ігри. Проте, остаточне рішення про заборону телефонів ухвалюватимуть директори шкіл.

Зазначимо, що в Україні раніше вже намагалися заборонити користуватися смартфонами у школах. У 2007 році навіть було ухвалено заборону на користування мобільними телефонами школах, але у 2014 року МОН скасувало цю заборону і залишило це рішення за школами та вчителями.