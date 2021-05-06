Зокрема, урок має стосуватись наскрізних тем Дня пам’яті та примирення (8 травня), Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

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У МОН наголосили, що ця війна стала найкривавішою і найжорстокішою в історії людства (загинуло від 50 до 85 мільйонів людей).

Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також інших жертв війни. В ці дні акцентуємо на людському вимірі, згадуємо і вшановуємо звитягу ветеранів, котрі боролися з нацизмом і перемогли його,

– наголосили в МОН.

У Міносвіти додали, що на уроці варто згадати також звільнення українських міст у 2014 році. Адже зараз Україна воює з агресором – путінською Росією.

“Ця боротьба триває щоденно. Вже сім років ми захищаємо рідну землю. Тому молоде покоління українців повинно знати та пишатися тим, як переможно українська армія звільняли міста Сходу України в 2014 від російських окупантів", – додали у відомстві.

Так, у МОН запропонували орієнтовний перелік основних тем до "уроку звитяги":

5 клас: Мак пам’яті – Друга світова війна; Звитяги в АТО влытку 2014, звільнення міста Лиман тощо.

Мак пам’яті – Друга світова війна; Звитяги в АТО влытку 2014, звільнення міста Лиман тощо. 6 клас: Родинні історії – про Другу світову війну; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Маріуполь.

Родинні історії – про Другу світову війну; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Маріуполь. 7 клас: Жінки у Другій світовій війні; Звитяги в АТО влытку 2014, звільнення міста Щастя.

Жінки у Другій світовій війні; Звитяги в АТО влытку 2014, звільнення міста Щастя. 8 клас: Повстання в нациських концтаборах; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Краматорськ.

Повстання в нациських концтаборах; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Краматорськ. 9 клас: Повстання в радянських концтаборах; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Слов’янськ.

Повстання в радянських концтаборах; Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міста Слов’янськ. 10 клас: Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міст Сєвєродонецька та Лисичанська.

Звитяги в АТО влітку 2014, звільнення міст Сєвєродонецька та Лисичанська. 11 клас: Українці в лавах Об’єднаних Націй; Початок героїчного протистояння за Донецький аеропорт тощо.

Окрім того, у Міністерстві освіти і науки підготували додаткові матеріали з посиланням на важливі факти та історії звитяги. Всі матеріали, які можна використати для таких уроків у 5 – 11 класах, можна знайти за цим посиланням.

Додамо, що "Урок звитяги" створено Міністерством у справах ветеранів спільно з представниками міжвідомчої робочої групи. Його розроблено на виконання стратегії національно-патріотичного виховання.