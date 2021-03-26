На безстрокові канікули учнів шкіл відправили у понеділок, 22 березня. У Харківській міськраді зазначили, що на це погодились через погіршення епідеміологічної ситуації. Відпочивати школярі будуть до 5 квітня.

За минулу добу на Харківщині зареєстрували рекордну кількість хворих – 1 204 людини. Через цей ріст захворюваності у Харківській міській раді вирішили продовжити відпочинок школярів. До теми Одеса в червоній зоні: як будуть навчатися учні після канікул Що відомо про канікули для учнів в Одесі Раніше представники місцевої влади планували поновити навчальний процес у школах із 29 березня.

Через погіршення епідеміологічної ситуації канікули продовжили ще на тиждень.

У міськраді зазначили, що не всі школярі повернуться з канікул до очного навчання.

Ймовірно, якщо захворюваність продовжить зростати, учні 5 – 11 класів навчатимуться двома на дистанційці. Важливо! Через третю хвилю пандемії переважна більшість школярів 5 – 11 класів в Україні працює у дистанційному форматі. А учні 1 – 4 класів здебільшого повертаються до навчання у школах після весняних канікул. Садочки поки працюють у звичайному режимі. Як впливає дистанційне навчання на екзамени в школах Через пандемію МОН звільнило учнів 4 і 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році.

Як зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет, ДПА скасували для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Оскільки не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи через велику кількість хворих на COVID-19.

Але ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. У Міністерстві освіти зазначили, що вже мають досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання навіть під час карантину.

Зокрема, з 10 квітня мають почати проводити пробне ЗНО. Основна сесія тестування розпочнеться 21 травня та триватиме до 10 червня.