Харківським школярам продовжили весняні канікули
На безстрокові канікули учнів шкіл відправили у понеділок, 22 березня. У Харківській міськраді зазначили, що на це погодились через погіршення епідеміологічної ситуації. Відпочивати школярі будуть до 5 квітня.
Джерело:Харківська міська рада
За минулу добу на Харківщині зареєстрували рекордну кількість хворих – 1 204 людини. Через цей ріст захворюваності у Харківській міській раді вирішили продовжити відпочинок школярів.
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Що відомо про канікули для учнів в Одесі
- Раніше представники місцевої влади планували поновити навчальний процес у школах із 29 березня.
- Через погіршення епідеміологічної ситуації канікули продовжили ще на тиждень.
- У міськраді зазначили, що не всі школярі повернуться з канікул до очного навчання.
- Ймовірно, якщо захворюваність продовжить зростати, учні 5 – 11 класів навчатимуться двома на дистанційці.
Як впливає дистанційне навчання на екзамени в школах
- Через пандемію МОН звільнило учнів 4 і 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році.
- Як зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет, ДПА скасували для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Оскільки не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи через велику кількість хворих на COVID-19.
- Але ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. У Міністерстві освіти зазначили, що вже мають досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання навіть під час карантину.
- Зокрема, з 10 квітня мають почати проводити пробне ЗНО. Основна сесія тестування розпочнеться 21 травня та триватиме до 10 червня.
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