Керівник управління освіти Василь Білогура вважає, що перенесення канікул дасть школярам додатковий час для навчання перед локдауном, який, можливо, введуть одразу після канікул.

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"Є пропозиція, зважаючи на епідситуацію, розглянути можливість продовжити навчання ще на тиждень", – каже Василь Білогура.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив провести опитування серед батьків з цього питання та оголосити дату канікул не пізніше четверга.

За словами Василя Білогури, нині 22 школяра хворіють на коронавірус. 16 класів зараз знаходяться на самоізоляції – а це майже 500 дітей.

До слова, спочатку школи мали йти на тижневі осінні канікули з 25 жовтня. Однак МОЗ рекомендувало перенести їхній початок на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало.

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Водночас у КМДА заявили, що діти в усіх школах Києва підуть на осінні канікули за графіком, тобто з 25 жовтня, адже причин розпочинати їх достроково немає.