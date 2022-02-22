У школах буде "шведський стіл": для учнів Дніпра запроваджують нову систему харчування

Батьки зізнаються, що деякі діти відмовляються їсти страви з нового меню та приходять зі школи додому голодними. Мовляв, їм не подобається, як приготовлена ​​їжа у їдальнях. Тому у школах Дніпра вирішити запровадити "шведській стіл" для учнів.

У Дніпрі запустили пілотний проєкт вільного вибору страв. Його суть подібна до системи "шведського столу". Зокрема, це вже запровадили у школі №1.

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Мер дніпра Борис Філатов повідомив, що мультипрофільне меню за кілька тижнів зібрало лише позитивні відгуки як у дітей, так і в батьків.

Все влаштовано дуже просто. Кухарі готують дітям молодшої школи три варіанти гарнірів, салатів, м'яса чи риби. Так малюки можуть вибирати саме те, що їм більше до смаку,

– написав він.

Наприклад, якщо в меню буде курка, її подадуть тушкованою у вершковому соусі, у вигляді парових котлет або тефтелі в томатному соусі.



Мультипрофільне харчування у Дніпрі / фейсбук Бориса Філатова

За словами Філатова, різні варіації рецептів, зовнішнього вигляду і навіть аромату дозволяють уникнути ситуацій, коли дитина відмовляється від їжі. При цьому все нових норм харчування дотримано.

Також мер Дніпра зазначив, що таку систему застосовуватимуть і в інших школах. Для цього зараз тривають переговори з профільними міністерствами щодо виділення субвенції для ще десяти таких проєктів.



Мультипрофільне харчування у Дніпрі / фейсбук Бориса Філатова

До слова, станом на лютий 2022 року, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях. У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.

Зазначимо, що в Україні триває реформа системи шкільного харчування, яка відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вже з 1 січня школи перейшли на оновлене меню, яке розробив Євген Клопотенко.

Особливості шкільного меню:

75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)

Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.

Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).

М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.

Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Деякі страви з нового шкільного меню / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Бориса Філатова:

У дніпровській школі № 1 харчування в їдальні адаптували за принципом вільного вибору страв.

Мультипрофільне меню повністю відповідає новим нормам, а обладнання і процес приготування – за міжнародним стандартом виробництва безпечної харчової продукції HACCP.

За декілька тижнів пілотний проєкт уже зібрав чимало схвальних відгуків як самих дітей, так і батьків.

Різні варіації рецептів, зовнішнього вигляду і навіть запаху страв дозволяють уникнути ситуацій, коли дитина відмовляється від шкільних наїдків, адже ті не схожі на їжу, яку готують вдома. Тобто це дозволяє не лише підвищити якість дитячого харчування, а й дослухатися насамперед до дитячих вподобань.

Ми продовжуватимемо цей досвід і надалі. Нині місто веде перемовини з профільними міністерствами на виділення субвенції для ще десятьох подібних проєктів. Дуже сподіваюся, що все вдасться.