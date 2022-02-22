У Дніпрі запустили пілотний проєкт вільного вибору страв. Його суть подібна до системи "шведського столу". Зокрема, це вже запровадили у школі №1.
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Мер дніпра Борис Філатов повідомив, що мультипрофільне меню за кілька тижнів зібрало лише позитивні відгуки як у дітей, так і в батьків.
Все влаштовано дуже просто. Кухарі готують дітям молодшої школи три варіанти гарнірів, салатів, м'яса чи риби. Так малюки можуть вибирати саме те, що їм більше до смаку,
– написав він.
Наприклад, якщо в меню буде курка, її подадуть тушкованою у вершковому соусі, у вигляді парових котлет або тефтелі в томатному соусі.
Мультипрофільне харчування у Дніпрі / фейсбук Бориса Філатова
За словами Філатова, різні варіації рецептів, зовнішнього вигляду і навіть аромату дозволяють уникнути ситуацій, коли дитина відмовляється від їжі. При цьому все нових норм харчування дотримано.
Також мер Дніпра зазначив, що таку систему застосовуватимуть і в інших школах. Для цього зараз тривають переговори з профільними міністерствами щодо виділення субвенції для ще десяти таких проєктів.
Мультипрофільне харчування у Дніпрі / фейсбук Бориса Філатова
До слова, станом на лютий 2022 року, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях. У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.
Зазначимо, що в Україні триває реформа системи шкільного харчування, яка відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вже з 1 січня школи перейшли на оновлене меню, яке розробив Євген Клопотенко.
Особливості шкільного меню:
- 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)
- Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.
- Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).
- М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
- Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
- Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.
- Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.
Деякі страви з нового шкільного меню / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації Бориса Філатова:
У дніпровській школі № 1 харчування в їдальні адаптували за принципом вільного вибору страв.
Мультипрофільне меню повністю відповідає новим нормам, а обладнання і процес приготування – за міжнародним стандартом виробництва безпечної харчової продукції HACCP.
За декілька тижнів пілотний проєкт уже зібрав чимало схвальних відгуків як самих дітей, так і батьків.
Різні варіації рецептів, зовнішнього вигляду і навіть запаху страв дозволяють уникнути ситуацій, коли дитина відмовляється від шкільних наїдків, адже ті не схожі на їжу, яку готують вдома. Тобто це дозволяє не лише підвищити якість дитячого харчування, а й дослухатися насамперед до дитячих вподобань.
Ми продовжуватимемо цей досвід і надалі. Нині місто веде перемовини з профільними міністерствами на виділення субвенції для ще десятьох подібних проєктів. Дуже сподіваюся, що все вдасться.