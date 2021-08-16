Сергій Шкарлет вважає, що виганяти людину за те, що вона пенсіонер, – це помилка. За його словами, серед вчителів-пенсіонерів є такі, які дадуть фору багатьом іншим.

До теми Шкарлет заявив, що викладачам платитимуть по 4 тисячі доларів, а вчителям піднімуть зарплату

Міністр освіти каже, що в українських школах працює багато вчителів-пенсіонерів. Таких щонайменше 72 тисячі. Але він заспокоює, що виганяти їх зі шкіл не будуть.

Силоміць виганяти людину за те, що вона пенсіонер, я точно не буду, це буде помилкою. Досвід і старших людей треба поважати. Повірте мені, є такі вчителі-пенсіонери, які дадуть фору багатьом іншим, вони більше підтягнуться, краще зіграють у шахи чи пояснять математичні задачі,

– заявив очільник МОН.

Але Шкарлет погоджується з тим, що вчителям пенсійного віку потрібно шукати заміну. "Сьогодні до цієї роботи залучені педагогічні заклади вищої освіти, класичні університети. Нині ми змінюємо концепцію побудови нової школи", – відповів він.

Додамо, що міністр освіти не бачить проблеми у тому, що під час локдаунів вчителі отримали понаднормове навантаження без додаткової оплати праці.

До теми Чи треба залишати учнів на другий рік: думка міністра освіти

Але, за його словами, на сьогодні Міносвіти вже виробило інструмент для організації навчання під час карантинних обмежень, зокрема є платформа "Всеукраїнська школа онлайн".

Вона дозволяє відкрито онлайн з усім класом організовувати навчання. Є широкі можливості системи, включаючи долучення додатків використання цієї платформи. Ще літо йде, ми допрацюємо, аби геть усі уроки були туди завантажені з 5 до 11 класу,

– роз’яснив Шкарлет.

До слова, у соцмережах поширився фейк про те, що з 1 вересня у школах скасовується навчання через карантин. Проте у МОН цю інформацію спростували та запевнили, що освітній процес триватиме.

Раніше міністр говорив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків.

До того ж, у МОН готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

За його словами, у жовтій та помаранчевій зоні школи можуть працювати у звичному режимі за умови, якщо там є 80% вакцинованих вчителів.