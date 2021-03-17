Це буде школа, яка готує до життя, – депутатка розповіла, якими будуть ліцеї в Україні

Народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа вважає, що профільні ліцеї стануть тими закладами освіти, які готуватимуть учнів до життя. За її словами, це передбачає реформа Нової української школи.

Депутатка додала. що дуже важливо розподілити профілі по ліцеях так, аби вони не дублювалися. Щоб діти мали більше можливостей для вибору напряму освіти.

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Так, з 2027 року усі школи мають бути поділені:

початкові школи (1 – 4 класи),

середні школи – гімназії (5 – 9 класи)

старші школи – ліцеї (10 – 12 класи).

Піпа запевняє, що учні будуть навчатися у потужних та ресурсозабезпечених школах.

Відповідно – якість освітнього процесу у таких школах буде вищою ніж це є наразі. Зокрема, це стосується старших шкіл. Вони тепер будуть не просто називатися ліцеями, а матимуть відповідний рівень освіти,

– заявила депутатка.

Якими будуть ліцеї в Україні

За словами Наталії Піпи профільні ліцею будуть:

двох видів спрямування: професійного або академічного;

одно- або багатопрофільні (по 2 – 5 профілів);

у складі ліцею буде не менше чотирьох 10 класів, у кожному з яких від 5 до 30 учнів;

територіально доступними або із обов’язковим забезпеченням довезення дітей;

Окрім того, як переконує депутатка, у ліцеях можуть бути пансіони – гуртожитки, в яких школярі проживатимуть під час навчання.

Наталія Піпа наголосила, що реформа старшої школи дасть суттєві переваги не лише учням, а всім учасникам освітнього процесу.

Що ліцеї дадуть учням

Можливість обирати профіль – напрям, за яким він хоче навчатися (гуманітарний, математичний, мистецький, спортивний тощо).

Учневі не потрібно буде вивчати 17 – 20 предметів, як це є зараз, а лише близько 12. Із них 50% будуть обов’язковими, 30% згідно з профілем і 20% – на власний вибір.

У ліцеї професійного спрямування учень зможе отримати певну кваліфікацію. В академічному – підготуватися до вступу у заклад вищої освіти.

Планується, що учень зможе підготуватися до складання ЗНО вже у школі (ліцеї), без репетитора.

Як дитині вступити на навчання до ліцею? Піпа відповіла, що формулу вступу до старшої школи має визначити Міністерство освіти і науки. Наразі її немає.

Але очікується, що діти вступатимуть на навчання до ліцею або через звичайне зарахування, або за конкурсним відбором. Тобто, дев’ятикласник складатиме ДПА, за результатами якої потрапить до рейтингу для вступу в 10 клас.

До слова, голова Комітету ВРУ з питань питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.