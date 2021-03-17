Це буде школа, яка готує до життя, – депутатка розповіла, якими будуть ліцеї в Україні

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Народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа вважає, що профільні ліцеї стануть тими закладами освіти, які готуватимуть учнів до життя. За її словами, це передбачає реформа Нової української школи.
Депутатка додала. що дуже важливо розподілити профілі по ліцеях так, аби вони не дублювалися. Щоб діти мали більше можливостей для вибору напряму освіти.
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Так, з 2027 року усі школи мають бути поділені:
Піпа запевняє, що учні будуть навчатися у потужних та ресурсозабезпечених школах.
Відповідно – якість освітнього процесу у таких школах буде вищою ніж це є наразі. Зокрема, це стосується старших шкіл. Вони тепер будуть не просто називатися ліцеями, а матимуть відповідний рівень освіти,
– заявила депутатка.
За словами Наталії Піпи профільні ліцею будуть:
Окрім того, як переконує депутатка, у ліцеях можуть бути пансіони – гуртожитки, в яких школярі проживатимуть під час навчання.
Наталія Піпа наголосила, що реформа старшої школи дасть суттєві переваги не лише учням, а всім учасникам освітнього процесу.
Як дитині вступити на навчання до ліцею? Піпа відповіла, що формулу вступу до старшої школи має визначити Міністерство освіти і науки. Наразі її немає.
Але очікується, що діти вступатимуть на навчання до ліцею або через звичайне зарахування, або за конкурсним відбором. Тобто, дев’ятикласник складатиме ДПА, за результатами якої потрапить до рейтингу для вступу в 10 клас.
До слова, голова Комітету ВРУ з питань питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.