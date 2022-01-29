Школа у смартфоні: яким лайфхакам для уроків вчителів навчила дистанційка

Під час першого локдауну дистанційне навчання здавалось тяжким для всіх – вчителі, батьки та учні абсолютно не розуміли, як буде проходити процес навчання. Проте за майже ми навчилися швидко перемикатися між офлайн та онлайн-форматами.

Ми поговорили з командою месенджеру Viber та методистами онлайн-платформи EdEra та розробили поради, які допоможуть пережити дистанційку та не залишитись на "другий рік".

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Лайфхаки для дистанційного навчання

1. "А ви не казали, що завтра контрольна"

Часто вчителі бачать картину, коли учень розводить руками й каже "А нам це хіба задавали?!". Після карантину вчителі звикли дублювати завдання у месенджер і кількість таких ситуацій значно скоротилася.

Наприклад, в чатах Viber є така функція, як "Закріплення повідомлень". Для учнів та вчителів це надійний спосіб переконатися, що важлива інформація не загубиться та її побачать всі учасники. Для цього натисніть на потрібне повідомлення > оберіть "Закріпити".

Так можна закріпити домашні завдання, основні теми останнього уроку, оголошення про заходи, форми для заповнення та ще багато чого. Це значно полегшує організацію навчального процесу під час дистанційки.

2. "Як вам книга?: клас, нудна, не читав"

Аби підняти довіру учнів, вчитель має цікавитися їх думкою. Можливо, вони хотіли б на наступному уроці подивитись мультфільм з теми занять. Або ж потрібно вирішити, що дарувати одному з учнів на День народження.

І тут допоможе опитування. Це найкращий спосіб спонукати кожного висловитись, не розпочинаючи довгу дискусію у чаті, яка потенційно потім може перерости у конфлікт. Завдяки опитуванням можна приймати будь-які колективні рішення: тему проєкту, день контрольної роботи і багато іншого.

Для дітей, а особливо підлітків, важливо мати змогу висловитись та зрозуміти, що їх думка має значення. Тому опитування – дієвий спосіб створювати здорову атмосферу у чаті, дозволяючи дітям висловитися без дискусії. Для того, аби створити опитування, просто виберіть відповідну іконку у чаті.

3. "Коли народився Тарас Шевченко?"

Як перевірити в учнів, чи засвоїли вони тему минулого уроку або чи прочитали вони книгу на канікулах? Методистка студії онлайн-освіти EdEra Анна Ваколюк вважає, що одним із варіантів може бути тестування, яке додається до домашнього завдання одразу ж після уроків.

Для цього ви можете використати вікторини у Viber. Створіть запитання та відповіді, визначте правильну відповідь та додайте до неї пояснення. Ви можете переглянути, за яку відповідь проголосувала більшість, і так перевірити засвоєння матеріалу. Або ж дати це завдання як самооцінювання.

4. "Завтра батьківські збори – обговоримо підсумки чверті"

Досвід дистанційного навчання вплинув і на формати зустрічей, як між учнями класу, так і батьків з класним керівником. Тепер вони часто проходять в онлайн-форматі. Адже маючи під рукою смартфон, завжди можна вийти на зв'язок, не важливо, де ви знаходитесь у цю мить.

Завдяки функції групових відеодзвінків, які є і Viber, можна проводити батьківські збори онлайн. Дзвінки не обмежені за часом, в них одночасно можуть взяти участь до 40 учасників.

Експерти додають, що освіта повинна бути зручною та ефективною для всіх, незважаючи на офлайн чи онлайн формат. У періоди змішаного навчання, можуть виникати складнощі в організації чи спілкуванні класу, тому слід звернути увагу на можливості, які пропонує месенджер.