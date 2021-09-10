Школа на Рівненщині скасувала 10 клас та не пускає старшокласників: батьки подали до суду

У селі Будераж на Рівненщині учням десятого класу відмовляють у навчанні, бо з травня школу понизили в ступені. Зробили це через економію і запропонувала перевести дітей в інші заклади. Проте батьки подали заяву до суду, хочуть оскаржити рішення.

Батьки учнів розповіли, що 1 вересня директорка школи в селі Будераж повідомила, що не допустить клас на навчання. Адже за рішенням селищної ради, школа вже не І-ІІІ ступенів, а І-ІІ ступенів – стала дев'ятирічною.

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Батьки викликали поліцію

9 вересня четверо учнів, які цього року перейшли до десятого класу, разом з батьками захотіли розпочати навчання. Проте їх не допустили до уроків, а щоб зайти до приміщення – викликали поліцію.

Офіцер Віталій Самков повідомив, що виклик надійшов з Мізоцького відділу освіти.

Зателефонували, бо безпосередньо під час навчального процесу перебувають в приміщенні школи. Згідно з постановою від 6 вересня, забороняється всім особам, включаючи батьків, перебувати у приміщенні навчального закладу,

– сказав він.

Учні хочуть навчатися і далі у своїй школі. Після завершення учениця Юлія Кнап хоче стати лінгвістом. Для вступу в університет їй потрібно закінчити одинадцять класів.

"Ми сподівалися, що відучимося всі 11 класів і будемо вступати. Але зараз вийшла така ситуація, що не знаємо, що робити, адже нас не пускають на навчання", – додала школярка.



Десятикласники на Рівненщині / Фото "Суспільне"

Що кажуть батьки

1 вересня директорка закладу надала батькам письмове пояснення, що не може прийняти на навчання десятикласників, адже школа стала дев'ятирічкою.

В одинадцятий клас цьогоріч не набрали необхідної кількості учнів і його розформували. А п'ятьом десятикласникам запропонували обрати школу в межах територіальної відповідальності.

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Але батьки на таке не погоджуються. "Для якості навчання і перспективи для дитини – це Мізоцька школа. Але довозити до школи вони не будуть", – зазначила мама десятикласника Любов Бихалець.

За словами батьків, є наказ про переведення учнів, а їхні особові справи знаходяться в школі. Мінімальна кількість учнів, необхідна для формування класу є – п'ять. А механізм реорганізації закладу батьки вважають неправомірним.

Згідно з законодавством, час для такої реорганізації не є необмеженим. Рішення було зареєстроване другого липня, тобто п'ятого липня мав бути змінений ступінь – цього не відбулося. Директор нам дала пояснення, що школа І – ІІ ступеня і візує це пояснення печаткою школи І – ІІІ ступеня,

– каже Микола Кнап.

Батько каже, що наразі в реєстрі школа значиться як І-ІІІ ступеня, в процесі реорганізації чи переоформлення не перебуває.

Що кажуть у відділі освіти? Начальниця відділу освіти Мізоцької селищної ради Вікторія Прокопчук каже, що переведення школи на дев'ятирічку – це економія коштів, які виділяють на галузь освіти, і яких бракує у бюджеті громади.

Згідно з її словами, план реорганізації школи був затверджений у лютому цього року. Що ж до виконання рішення сесії про реорганізацію закладу, то, за її словами, все відбувається у межах закону.

Батьки подали до суду

Прокопчук додала, що на сьогодні дійсне рішення про реорганізацію, але в ЦНАПі статут нам ще не затвердили. Батьки подали позовну заяву в суд, відділ освіти також подав. 14 вересня має відбутися суд.

До слова, до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.

Проте у МОН заявили, що учнів, які вже отримували освіту в школі, автоматично зараховують в 10 класи. Підлітків з інших шкіл братимуть на вільні місця. Якщо вільних місць буде менше, ніж охочих, школа проведе вступні випробування.