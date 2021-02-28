Конкурс школи мрії у Minecraft для учнів: хто переміг та як виглядає ця школа

В Україні оголосили переможця конкурсу зі створення найбезпечнішої школи мрії у Minecraft. Які заклади освіти стали фіналістами та як виглядає школа, яка перемогла – дивіться у матеріалі.

ЮНІСЕФ Україна разом з Microsoft Україна та освітнім партнером "Інноваційні освітні рішення" провели конкурс "Створи найбезпечнішу школу мрії в Minecraft!" для українських школярів.

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Умови конкурсу

Участь у конкурсі взяли діти віком від 8 до 13 років. Головне завдання – створити школу мрії, яка буде максимально безпечною в умовах пандемії.

Для проведення конкурсу було створено, де персонажі мають змогу одягнути маску, помити руки з милом та продезінфікувати їх з допомогою антисептика.

На початку створеного світу знаходяться квест-кімнати, які перевіряють знання школярів щодо COVID-19, відповівши правильно на всі питання, учасникам відкриваються двері до наступних етапів конкурсу.

Далі учасники потрапляли у місто із будівельним майданчиком, в якому могли розпочати створення свого варіанту школи мрії. Школа мала бути максимально безпечною під час пандемії COVID-19.

Фіналісти та переможець конкурсу

На чолі з учителями школярі зі шкіл областей України презентували свій варіант безпечної школи. Кожна команда показала свої знання COVID-19 при відтворенні безпечної школи, створивши її унікальною та реалістичною.

А вже 22 лютого 2021 року ЮНІСЕФ Україна спільно з партнерами обрали переможця конкурсу.

Так, школою-переможцем стала команда Маріупольської ЗОШ №51 із проєктом T.R.Y. School! Школа отримує головний приз:

фізично реалізовану 3D-модель безпечної школи мрії,

почесну грамоту переможця,

участь у програмі з робототехніки та проєктної діяльності FIRST LEGO League Challenge, задля чого отримає набір з робототехніки LEGO Education SPIKE Prime та комплект завдань до нього.

Як виглядає школа, яка перемогла у конкурсі “Школа мрії у Minecraft”: відео



За словами організаторів, це допоможе команді від школи створити, модернізувати та запрограмувати власного робота для виконання спеціальних місій. Результати роботи команда представить на онлайн-турнірі 20 березня 2021 року.

Які ще школи потрапили в п'ятірку фіналістів:

Костянтинівський заклад загальної середньої освіти №1;

Верхньопокровська гімназія;

Маріупольська Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №44;

Маріупольський заклад загальної середньої дошкільної освіти № 39 імені В. Прокопенка.

ЮНІСЕФ вирішив нагородити ці чотири команди, покривши участь у конкурсі програми з робототехніки та проєктної діяльності FIRST LEGO League Challenge. Також всіх буде нагороджено онлайн-подякою.

Спеціальною нагородою від освітнього партнера компанії "Інноваційні освітні рішення" відзначено Добропільський НВК "Спеціалізовану школу І-III ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад". В якості подарунку компанія презентує цій команді комплект книг по роботі з Minecraft.