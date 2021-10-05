Школа в Києві може перейти на дистанційку через недостовірні дані про вакцинацію вчителів

У Києві школа № 13 ім. І. Хитриченка, що на Відрадному, не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення або те, що вони перехворіли.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що якщо адміністрація школи 5 жовтня не надасть документи, то навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.

До теми Без роботи та зарплати: у МОЗ пояснили, що буде з вчителями, які відмовляться вакцинуватися

У КМДА наголошують, що Київ – лідер із вакцинації освітян. Проте група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в школі №13 надана інформація про рівень вакцинації колективу не відповідає дійсності.

Адміністрація не змогла підтвердити дані документами, зокрема COVID-сертифікатами чи довідками.

Якщо до 5 жовтня ситуацію не виправлять, а директор школи не надасть підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, ми вимушені будемо перевести учнів на дистанційну роботу,

– запевнив Мондриївський.

Він додав, що молодші школярі у будь-якому разі зможуть продовжити навчання очно. Оскільки, відповідно до рішення уряду, учні 1 – 4 класів можуть навчатися в звичному режимі незалежно від рівня вакцинації серед працівників школи.

Чиновник закликав директорів шкіл ретельніше контролювати рівень вакцинації від коронавірусу у своїх колективах. І зазначив, що головне завдання директорів усіх шкіл та садочків столиці – убезпечити своїх працівників від COVID-19.

"У разі невиконання цих вимог заклади освіти будуть змушені працювати із певними обмеженнями. А за подання недостовірної інформації директори нестимуть особисту відповідальність", – наголосив Мондриївський.

Ще 17 вересня заступник голови КМДА повідомляв, що в Києві всі школи столиці відзвітували про те, що рівень вакцинації в їхніх колективах досяг 80%, а в деяких – навіть перевищив.

Робота шкіл у жовтій зоні

До слова, уряд ухвалив рішення, що в жовтій зоні карантину школи можуть працювати в офлайн-режимі лише за умови наявності не менш ніж у 80% співробітників одного з документів:

жовтого електронного COVID-сертифіката – про щеплення першою дозою вакцини;

зеленого електронного COVID-сертифіката – про щеплення двома дозами вакцини;

міжнародного свідоцтва про вакцинацію;

довідки 063/о – про щеплення першою дозою вакцини.

COVID-сертифікату про одужання після коронавірусу.

Окрім того, у МОЗ заявили, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи у закладах освіти. Якщо ж вчителі відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.