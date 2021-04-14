Іспанська школа проводить уроки для учнів на пляжі: фото

Іспанська школа в регіоні Мурсія вийшла з онлайн-навчання, яке тривало там близько року. Тому тепер учням організували навчання на пляжі.

Такі уроки організували в рамках проєкту "Свіже повітря", що має на меті забезпечити кращу якість повітря для дітей під час пандемії COVID-19.

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Учитель англійської мови Хуан Франсиско Мартінес зі школи Фелікса Родрігеса де ла Фуенте каже, що це безпечно в часи пандемії.



Уроки на пляжі в Іспанії / Фото з твіттеру

До того ж, діти чудово проводять час. “Те, що вони дізнаються тут, вони не забувають", – додав вчитель.

Як проходить навчання

Вісім класів беруть участь у 20-хвилинних уроках. Такі групи дітей перебувають на пляжах у різних районах.



Для проведення уроків на пляжі розставили парти та встановили портативну дошку. Вчителі починають готувати пляж до урокі о 8 ранку.

Але незважаючи на те, що уроки проходять на свіжому повітрі, діти залишаються у масках.



До слова, Іспанія та деякі інші країни вирішили призупинити процес щеплення препаратом AstraZeneca. А все через поширення після нього випадків тромбозу у вакцинованих. Наразі вводити цю вакцину будуть тільки людям від 60 років.