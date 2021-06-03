У шкільному підручнику для 5 класу знайшли нову антинаукову маячню

У підручнику з природознавства для учнів 5 класу знайшли інформацію, яка суперечить науковим дослідженням. Йдеться про магнітотерапію, яку раніше використовували у медицині.

Водночас кандидат медичних наук та медблогер видання MedGoblin Андрій Сем'янків, який раніше працював анестезіологом, спростував цей "науковий факт".

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За його словами, авторам підручника до вподоби псевдонаука у виконанні Месмера, який популяризував гіпноз і говорив про чудодійну силу магнітів. Так, у "Природознавстві" на сторінці 60 стверджують, що магніти збільшують опірну здатність організму до хвороб.

“Магнітні явища використовують у медицині. Наприклад, магнітотерапія – безболісна процедура, користь від якої відчутна. Під дією магнітних сил зростає опірність організму різним захворюванням", – йдеться в підручнику.



Антинаукова маячня про магніти у підручнику / Скриншот з підручника

Проте Андрій Сем'янків спростовує цю тезу, посилаючись на дослідження.

Для всіх, хто чекає завершення інтриги, спішу повідомити, що магнітотерапія – бездоказова маячня. Ну не працює вона (навіть, якщо в кабінеті фізіотерапії на вас вішають "патужний совєцький магніт воєнной разработкі". Не працює і все,

– пише медик.

Сем'янків наголосив, що автори підручника також впевнені у тому, що від фаз місяця залежить енергійність та поведінка людей. Мовляв, у дні повного місяця деякі люди стають сварливі та знервовані.

"Вам буде смішно, але, насправді, це теж досліджували, і це – неправда. Неосвічених людей і так багато, то для чого множити їх кількість в школах?", – додає він.

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Зазначимо, що підручник з природознавства для 5 класу був виданий 2013 року, а авторами підручнику є Ольга Ярошенко та Валентина Бойко. Цю навчальну літературу рекомендувало Міносвіти.

До слова, у підручнику з хімії для 9 класу писали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. Інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів, лікарі цю інформацію спростовують.