У шкільному меню тепер будуть мінестроне, фрітата, шпундра, – Клопотенко про реформу харчування

Євген Клопотенко займається реформою шкільного харчування. Він вважає, що діти мають харчуватися збалансовано та корисно, тож створив 160 нових страв для шкіл. Учнів годуватимуть мінестроне, фрітатою, шпундрою і іншими стравами. Ковбаси з сосисками не буде, але котлети залишаться.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів в інтерв'ю журналістам, як зміниться харчування для українських школярів та які нові страви для них додали.

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Чим годуватимуть школярів

Клопотенко каже, що школярів більше не годуватимуть сардельками і ковбасами. Але котлети залишаться – щоправда, тепер їх будуть запікати, щоб були корисніше.

Але загалом меню сильно зміниться. Буде багато такого, що дорослих здатне здивувати: "Моя дитина сьогодні їстиме мінестроне, лобіо і фрітату".

"В цьому і ідея – якщо з дитинства вчити дітей є таку їжу, то, подорослішавши, вони не будуть лякатися назв. А поки у нас так: "Я не знаю, чи можна моїм дітям їсти мінестроне. Може, це щось страшне", – каже шеф-кухар.

У шкільному меню тепер будуть:

яєчня скрамбл;

італійський омлет фрітата;

італійський овочевий суп мінестроне;

курячі нагетси;

шпундра (свинина, тушкована з буряком в буряковому квасі);

верещака (свинячі реберця, запечені в квасі зі спеціями і часником);

гамула (печиво, яке готують з пюре з запеченого яблука).

Ще в страви почнуть додавати спеції – чебрець, копчена і звичайна паприка, хмелі-сунелі, куркума і так далі. Хоча раніше спеції в стравах для школярів заборонялося використовувати.

Загалом Клопотенко розробив для шкільних їдалень 160 рецептів. Повне оновлене меню для учнів – читайте у статті.

Скільки коштують нові страви

Евгеній Клопотенко каже, що вартість його меню лише на 2 – 3 гривні перевищує суму, що виділяють на харчування одного школяра. Він зазначає, що склав меню за новими нормами, і щоб страви їм відповідали, треба збільшити фінансування на 15-20%.

Міносвіти і МОЗ створили нову нормативну базу, яка регулює харчування дітей. Якщо раніше це було 100 грам салату і 100 грам хліба, то тепер 300 грам салату і 10 грам хліба. Треба більше овочів класти в тарілку. Саме через це раціон дорожчий,

– каже він.

За його словами, раніше на харчування однієї дитини виділялося 13 гривень, а тепер – 17 гривень. На місцях бюджети будуть збільшуватися.

Чи готові до реформи шкільні кухарі? Шеф-кухар запевняє, що в меню немає жодної страви, якої б не змогли приготувати шкільні кухарі. "Я намагався зробити так, щоб все було звично і зрозуміло", – говорить Клопотенко.

Шеф-кухар упевнений, що реформу вдасться реалізувати. Коли кухарі спробують готувати нові страви, то зрозуміють, що нічого кардинального нового їм готувати не потрібно.

Як з’явилася ідея змінити шкільне харчування? Клопотенко каже, що ідея з'явилася ще 5 років тому. Якось він зайшов у шкільну їдальню і згадав, як сам їв ту жахливу їжу, будучи школярем. “Я відчув силу змінити це і дати українським дітям круту їжу”, – зізнався кухар.

До слова, що перший етап реформування шкільного харчування вже закінчився. Нові вимоги до меню учнів почали діяти з 1 вересня 2021 року. Але тут є перехідний період – до 1 січня 2022 року.

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