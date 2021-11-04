Чому дітей не можуть покарати? За словами батьків, проблема у тому, що винуватці – це інклюзивні діти. Їхня мати каже, що синів обмовляють, бо хочуть вижити із класу.

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Булінг від братів-однокласників

Мами майже усіх учнів 4-А класу зібралися, поки діти навчаються на дистанційному навчанні. За їх словами, до школи діти ходити бояться. Все через те, що двоє братів-близнюків б'ють, душать, дряпають та обзивають інших дітей.

10-річні близнюки Назар та Богдан навчаються інклюзивно. Діти мають моторну алалію – затримку розвитку мовлення. “І саме тому до них у школі начебто упереджене ставлення. Мета бунту – спровадити їх вчитися вдома”, – вважає їхня мати.

Цікаво, що у близнюків тричі міняли асистентів, які допомагають з інклюзивним навчанням. Також змінили класного керівника та практичного психолога – усе через скарги матері. А ще були прохання до решти класу потерпіти та піти на компроміс.

Педагоги кажуть, що у школі навчаються ще троє інклюзивних дітей. Але з ними немає проблем. Тож припускають, що у цьому разі – проблема не в дітях, а у їхній матері.

Що кажуть у поліції

У поліції вже довели п'ять фактів булінгу з боку братів щодо однокласників. І передали справу в суд. Тепер матері загрожує штраф до 3 тисяч гривень.

Водночас юристи визнають, що цей конфлікт можна вирішити винятково шляхом примирення та діалогу. От тільки за три роки цього зробити не вдалося. У ліцеї ж знову чекають на перевірку, адже мама поскаржилася на урядову гарячу лінію.

До слова, у Житомирській області суд притягнув до відповідальності батька за невиконання обов’язків. Вже двічі до суду надсилали протоколи щодо поведінки його сина-учня. Зокрема, він погрожував однолітку, вживав нецензурну лексику та вимагав гроші.