У підручниках з української мови для третього класу знайшли приховану рекламу популярної марки води та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.

Зокрема, в підручнику помітили логотип "Львівської копальні кави", яку назвали найпопулярнішою кав'ярнею у Львові. Про рекламу написав Євген Лобанов на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікаво У Сумах під час уроку на учня впала віконна рама: фото пораненого хлопчика

Окрім того, він помітив, що на розвороті третю частину сторінки займає етикетка мінеральної води "Моршинська". Проте батьки обурені, що завдяки такій рекламі учнів вчать українській мові.

"Тільки мені здається, що реклама моршинської у підручнику "Української мови" 3 класу – це ні в які рамки...", – написав Лобанов.



Реклама в шкільному підручнику / Скриншот посту

Прихована реклама для учнів обурила користувачів мережі. Люди почали писати коментарі під постом: "Зе-освіта, далі буде..", "Ненормальні, тоді в старших класах, що рекламують?", "Головне – там російський оператор. Взагалі то бізнес покійного Березовського. Кремль добрався і до підручників?" тощо.