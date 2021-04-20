З шкільних бібліотек Китаю приберуть усі книжки з ідеями Заходу, щоб діти вчили Сі Цзіньпіна

Міністерство освіти Китаю наказало прибрати з бібліотек молодшої та середньої школи літературу, яка прославляє ідеї Заходу. Влада вважає, що замість цього учні мають зосередити увагу на ідеях генсекретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна.

Рішення Міносвіти Китаю набуло чинності 1 квітня. Тому деякі школи у Пекіні вже почали заповнювати книжкові полиці у бібліотеках ідеологічною літературою.

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Нові обмеження щодо літератури ввели напередодні сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю. Рішення влади Китаю вплине на близько 240 мільйонів учнів початкових та середніх шкіл, а також дитячих садочків.

Які книжки заборонили для учнів у Китаї

У Міносвіти зазначили, що у школах забороняються книжки, які пропагують певні "західні ідеї" або ж "очевидно прославляють все іноземне". Окрім того, влада Китаю заборонила книжки, де є наукові помилки, а також релігійну літературу.

Влада вважає, що замість цього учні мають зосередити увагу на ідеях генсекретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна.

Що за "ідеї Сі Цзіньпіна" Це ідеологія лідера Китаю, яку закріпили у Конституції країни на з'їзді Комуністичної партії у 2017 році. По суті, це збірка ідей та заяв Сі Цзіньпіна щодо місця Китаю в історії, стратегічної конкуренції з капіталістичними державами та роботи з впровадження комунізму.

Рекомендована література у школі також зміниться – зі списків приберуть книжки, які прославляють капіталізм. Наприклад, раніше школярам радили читати книжки про Стіва Джобса та Білла Ґейтса.

Як на це реагують вчителі

Серед вчителів немає одностайної думки щодо того, як саме розуміти таке визначення. Так, деякі переживають, що школярам можуть заборонити будь-яку літературу з іноземними назвами.

Водночас працівники шкіл скаржаться, що тепер важко обирати літературу для читання дітям.

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Додамо, що влада Китаю і до того контролювала, що саме читають школярі. Наприклад, підручники з історії містять лише патріотичний матеріал та цензурують такі події, як визначення суперечливих територій чи деякі протести.

До слова, минулого року Міносвіти Китаю також проводило "очищення" літератури, вилучивши книги про християнство та буддизм, а також копії "Колгоспу тварин" та "1984" Джорджа Оруелла.