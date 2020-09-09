Нещодавно в мережі батьки почали публікувати обурливі фото того, як харчують дітей у школах Києва під час карантину. Тому шкільні їдальні міста оприлюднили фото і відео, які показують, чим насправді годують учнів.

Ситуація з харчуванням змусила кухарів у школах запустити флешмоб з назвою "Стоп фейк". Всі фото і відео публікують в соцмережах, зокрема і на сторінці Департаменту освіти і науки міста Києва, передає 24 канал.

Цікаво Обурення батьків щодо харчування дітей у школах: у МОН відреагували на ситуацію

До прикладу, сніданки для дітей показала школа №42 Дніпровського району. Там наголосили, що всі страви смачні та апетитні.

На фото помітно, що учнів годують бургерами та запеченою картоплею. А подають все у спеціальних боксах. Окрім того, учні завжди миють руки перед прийомом їжі. У школі запевнили. Що вони докладають максимум зусиль, щоб харчування відповідало вимогам під час карантину.



А у спеціалізованій школі № 254 Святошинського району колектив кухарів розповів, що їхні сніданки для учнів є смачними і корисними. Щоденне меню для дітлахів закладу є збалансованим, зокрема там обов'язково повинні бути овочі й фрукти, а також вітамінізовані напої.

На відео видно, що дітям до спеціального індивідуального пакетику кладуть бургер з котлетою, дві сливи та сік.



Натомість учнів НВК 141 "ОРТ" міста Києва також годують смачними бургерами, печеною картопелею, яблуком та компотом.



А в школі Голосіївського району учнів потішили смачними оладками з йогуртом. Адміністрація школи підписала допис так: «Яка ж була радість сьогодні в їдальні. Учні радісно вигукували: "Ура! Оладки з йогуртом!".

Ще одна школа – гімназія №34 Подільского району – показала майстер-клас з приготування сніданків для учнів 1 – 4 класів. Так, показали, що до бургеру додають листя салату, помідор, запечене м’ясо. Це все запаковують у крафтовий пакет.



НВК "Домінанта" у Дніпровському районі Києва показали, як їх кухар розкладає сніданки до спеціальних боксів для учнів. Школярів годували сирниками. варениками та чаєм.

"Шеф-кухар Надія Мельник, окрім любові до приготування страв, має велике бажання вчитися новому! Адже професія кухаря цікава для тих, хто любить частувати інших смачними стравами та вигадувати щось новеньке", – додали у повідомленні.



Чому виник скандал через харчування учнів у школах

У школах Києва дітей годують спеціальними ланч-боксами під час карантину, проте їх склад обурив багатьох батьків. Так, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік.



Як на це відреагували у МОН?

На своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій написала, що таких "сніданків" для учнів початкової школи недостатньо, але в умовах пандемії організація шкільного харчування потребує інших підходів.

"Це вимушені дії на період, поки у країні діє карантин… Такі бокси – не заміна повноцінному харчуванню, а лише альтернатива на час карантину", – сказала заступниця міністра освіти.