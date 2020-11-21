Народні депутати зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення якості навчальної літератури. Якщо його ухвалять, то українські підручники проходитимуть експертизу на відповідність стандартам.

Питання щодо доцільності змістового шкільного підручника викликало бурхливу дискусію серед освітніх експертів. Власною думкою поділилася і нардепка Інна Совсун у фейсбуці.

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"Ми з колегами зареєстрували законопроєкт №3900 щодо забезпечення якості навчальної літератури", – зазначила нардепка.

На її думку, такий законопроєкт потрібен, оскільки останній часом у шкільних підручниках батьки та вчителі помічають багато помилок та реклами.

Інна Совсун привела для прикладу нещодавній конфлікт щодо підручника з хімії для 9 класу, де учням радять пити розчин соди для профілактики й лікування онкологічних захворювань, пом'якшення кашлю під час застуди. Виявилося, що ці поради авторка взяла із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Совсун згадала й про інші помилки, які останнім часом виринали у шкільних підручниках:

Наприклад, у підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".

Окрім того, соцмережами прокотилася хвиля обурення і через підручник історії, де розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.

Що відомо про цей законопроєкт

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що якість навчальної літератури є великою проблемою, і найбільше це стосується шкільних підручників. Зокрема, там присутні дискримінаційні вислови та зображення (дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров'я).

Депутатка додала, що після ухвалення законопроєкту українські підручники, виготовлені державним коштом, проходитимуть експертизу на відповідність таким стандартам:

науковий характер;

академічна доброчесність;

відсутність дискримінаційних висловлюювань.

Автори законопроєкту впевнені, що ці зміни зможуть встановити чіткі вимоги до якості навчальної літератури та засобів навчання, насамперед тих, які використовуються у школах.

Законопроєкт пропонує наступне:

встановити вимоги щодо дотримання норм академічної доброчесності при створенні навчальної літератури;

встановити перелік повноважень органу виконавчої влади у сфері освіти щодо наукового та методичного забезпечення освіти;

встановити вимоги щодо наукового характеру навчальної літератури, яка використовується у навчанні в закладах освіти, та заборону на висловлювання, зображення, відео- чи аудіоматеріали дискримінаційного характеру у навчальній літературі;

визначити обов'язковість експертизи навчальної літератури, яка виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства;

встановити право ініціювати експертизу навчальної літератури, яку виготовили за кошти фізичних та юридичних осіб та використовують у закладах освіти.

Автори законопроєкту запевнили, що ухвалені зміни не призведуть до збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів, оскільки експертиза навчальної літератури вже передбачена у видатках держбюджету.

Які ще скандали були з шкільними підручниками:

У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у користувачів. Більше про скандал – читайте у нашому матеріалі.