Шкільні медсестри можуть отримувати 13 тисяч гривень зарплати, – Гришина

Медикам в освіті уряд пропонує встановити спеціальні надбавки за престижність праці у розмірі до 500% від окладу для лікарів та до 300% – для середнього медичного персоналу. Так, шкільні медсестри зможуть отримувати зарплату у розмірі 13 тисяч гривень.

Голова підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету ВР Юлія Гришина наголосила, що це відновить справедливість між відомчими медпрацівниками та медпрацівниками, що фінансуються НСЗУ.

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За її словами, вчителі будуть заробляти майже вдвічі більше, ніж отримують зараз.

Якщо сьогодні у київській школі медичній сестрі пропонують зарплату у 6 – 7 тисяч гривень, то з наступного року їй повинні будуть надавати щомісячну премію і нараховувати щонайменше 13,5 тисяч гривень,

– заявила вона.

До слова, ще в січні уряд прийняв постанову про медичне обслуговування учнів. Так, кожну школу зобов’язали мати у штаті медичного працівника.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату школи, або можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування.

Текст публікації Юлії Гришиної:

Актуальна інформація для медиків в освіті! Медикам в освіті Кабмін пропонує встановити спеціальні надбавки за престижність праці у розмірі до 500% від окладу для лікарів та до 300% для середнього медичного персоналу.

Якщо сьогодні у київській школі медичній сестрі пропонують зарплату у 6-7 тисяч гривень, то з наступного року їй повинні будуть надавати щомісячну премію і нараховувати щонайменше 13,5 тисяч гривень.

Тобто справедливість між відомчими медпрацівниками та медпрацівниками, що фінансуються НСЗУ буде відновлена! Щиро дякую за допомогу Віктору Ляшку та Михайлу Радуцькому!