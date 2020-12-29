У США під час карантину учням дають безкоштовні пакунки з їжею. Окрім того, і шкільних їдальнях там забороняють їсти солодке і обов’язково є порція фруктів на обід. Що відомо про харчування у школах Америки – читайте у матеріалі.

Про харчування в американських школах розповіла українка Ольга Кріп, яка разом з родиною вже 7 років проживає в США. Її старші сини відвідують перший та четвертий класи державної школи, повідомляє видання "Освіторія".

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Як харчують учнів у школах США

Вхід до їдальні за карткою

У школі діти можуть снідати й обідати. Кожен учень має свою картку, яку сканує на вході до їдальні. З підключеного рахунку батьків автоматично знімають стандартну суму, але дитина може їсти все, що захоче.

Окрім того, навчання в державних школах США повністю безкоштовне. Єдине, що треба оплачувати – харчування. Сума для кожної дитини відрізняється і залежить від річного прибутку родини. Верхня межа — це 1,68 долара за сніданок та 2,78 долара за обід. Усі дітки, які мають якісь захворювання, харчуються безкоштовно.

Американське шкільне меню — це поєднання корисної їжі з улюбленою для дітей. Щодня вони отримують свіжі фрукти та овочі. Але є і якісь улюблені дітьми страви — піца, спагеті, картопля фрі, сендвічі. Також їм дають соки, звичайне та шоколадне молоко, йогурти. Вся їжа гіпоалергенна.

Цікаво й те, що ділитися їжею з іншими заборонено. Також у школу категорично не можна приносити (навіть на власне харчування дитини) горіхи та солодощі. Загалом такі «солодкі столи» заборонені.

Як допомагають учням під час карантину

Як змінилося харчування дітей у США під час карантину? Під час пандемії батьки учнів двічі на тиждень отримували з школи пакети продуктів. Їх безкоштовно видають всім школярам.

Це зроблено не лише для тих дітей, які вже відвідують навчальні заклади, а й для всіх, хто перейшов на онлайн-навчання. На початку навчального року кожна родина могла вибрати один з форматів — або змішане навчання (два дні в школі, три — онлайн), або повністю онлайн.

Що приблизно містить пакунок для двох дітей на тиждень:

6 пакунків знежиреного молока;

8 пакунків шоколадного молока;

8 свіжих фруктів (переважно це яблука, банани, апельсини);

8 пакунків консервованих фруктів (груша, ананаси, апельсин, асорті);

8 пакунків пластівців для приготування швидкого сніданку;

8 бутербродів з різним наповненням. Часто це сир та шинка;

4 стіки твердого сиру – найчастіше чедер;

свіжі овочі: броколі, горошок, кукурудза, селера, морква, огірок;

печиво або чипси;

пакетований сік;

основна страва — макарони із сиром, картопля фрі із соусом або щось на зразок м’ясної підливи.

Шкільне харчування в Україні з 2021 року

До слова, в Україні вирішили розробити порядок правильного харчування в школах та садочках. Так, з січня 2021 року заклади освіти повинні врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків, а також зробити шкільні меню різноманітними і збалансованими відповідно до потреб учнів.

У МОЗ наголосили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені такі продукти: