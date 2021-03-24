Як працюють українські школи в червоній та помаранчевій зонах: звіт по областях

Україна увійшла у третю хвилю пандемії коронавірусу, тож значно зросла кількість нових хворих. І через стрімке поширення COVID-19 більшість українських шкіл перейшли на дистанційне навчання. Як працюють школи в червоній та помаранчевій зонах – читайте у матеріалі.

Наразі більшість шкіл пішли на весняні канікули або перейшли на дистанційну форму навчання.

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Як школи працюють в червоних зонах

В регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання.

Натомість учні 1 – 4 класів та вихованці садочків можуть продовжувати навчатись очно, якщо міська влада не заборонить це.

Так, до червоної зони епідембезпеки потрапили такі регіони України:

Київ та Київська область,

Львів та Львівська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Дніпропетровська область,

Одеська область,

Чернівецька область,

Сумська область.

У Житомирі, Ужгороді та Чернівцях учні всіх класів зараз навчаються дистанційно. Заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі. А в Івано-Франківську закриті дитячі садки, а всі класи навчаються дистанційно.

Додамо, що у Києві, Львові, Одесі та інших деяких областях учні перебувають на канікулах.

Натомість після канікул учні 5 – 11 класів у цих школах будуть навчатись на дистанційці, а учні 1 – 4 класів зможуть повернутися до навчання у школах. Садочки поки працюють у звичайному режимі.

Водночас в Одесі учні середніх та старших класів з понеділка, 29 березня, навчатимуться дистанційно, і частина початкових класів перейде на онлайн-уроки, а решта школярів навчатимуться очно.

Зазначимо, що жорсткі карантинні обмеження з 25 березня вводять і в Дніпрі. Після канікул учні 5 – 11 класів будуть навчатимуться дистанційно. Дитсадки та молодші класи в школах Дніпра будуть працювати у звичайному режимі.

Як працюють школи в помаранчевій зоні

Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

До помаранчевої зони з 23 березня потрапили:

Вінницька область,

Донецька область,

Миколаївська область,

Полтавська область,

Тернопільська область,

Хмельницька область,

Черкаська область.

Так, у Вінниці, яка ще недавно була в червоній зоні, шкільні канікули закінчилися 15 березня. Відтоді молодші й старші класи були зобов'язані вчитися дистанційно.

У Тернополі канікули триватимуть до 28 березня. Якщо епідемситуація не покращиться, з 29 березня учні 5 – 11 класів тернопільських шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Школярі початкових класів вчитимуться очно.

А у Миколаєві посилений карантин діє з 24 березня до 4 квітня, відповідно, школярі також навчаються дистанційно.

Окрім того, Міністерство освіти і науки рекомендує учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони, відправляти на дистанційний режим навчання. Або школи можуть продовжити канікули.