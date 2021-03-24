Як працюють українські школи в червоній та помаранчевій зонах: звіт по областях
Україна увійшла у третю хвилю пандемії коронавірусу, тож значно зросла кількість нових хворих. І через стрімке поширення COVID-19 більшість українських шкіл перейшли на дистанційне навчання. Як працюють школи в червоній та помаранчевій зонах – читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Наразі більшість шкіл пішли на весняні канікули або перейшли на дистанційну форму навчання.
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Як школи працюють в червоних зонах
В регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання.
Натомість учні 1 – 4 класів та вихованці садочків можуть продовжувати навчатись очно, якщо міська влада не заборонить це.
Так, до червоної зони епідембезпеки потрапили такі регіони України:
- Київ та Київська область,
- Львів та Львівська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Дніпропетровська область,
- Одеська область,
- Чернівецька область,
- Сумська область.
У Житомирі, Ужгороді та Чернівцях учні всіх класів зараз навчаються дистанційно. Заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі. А в Івано-Франківську закриті дитячі садки, а всі класи навчаються дистанційно.
Додамо, що у Києві, Львові, Одесі та інших деяких областях учні перебувають на канікулах.
Натомість після канікул учні 5 – 11 класів у цих школах будуть навчатись на дистанційці, а учні 1 – 4 класів зможуть повернутися до навчання у школах. Садочки поки працюють у звичайному режимі.
Водночас в Одесі учні середніх та старших класів з понеділка, 29 березня, навчатимуться дистанційно, і частина початкових класів перейде на онлайн-уроки, а решта школярів навчатимуться очно.
Зазначимо, що жорсткі карантинні обмеження з 25 березня вводять і в Дніпрі. Після канікул учні 5 – 11 класів будуть навчатимуться дистанційно. Дитсадки та молодші класи в школах Дніпра будуть працювати у звичайному режимі.
Як працюють школи в помаранчевій зоні
Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.
До помаранчевої зони з 23 березня потрапили:
- Вінницька область,
- Донецька область,
- Миколаївська область,
- Полтавська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область.
Так, у Вінниці, яка ще недавно була в червоній зоні, шкільні канікули закінчилися 15 березня. Відтоді молодші й старші класи були зобов'язані вчитися дистанційно.
У Тернополі канікули триватимуть до 28 березня. Якщо епідемситуація не покращиться, з 29 березня учні 5 – 11 класів тернопільських шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Школярі початкових класів вчитимуться очно.
А у Миколаєві посилений карантин діє з 24 березня до 4 квітня, відповідно, школярі також навчаються дистанційно.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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