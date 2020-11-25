Колишня міністерка МОН Анна Новосад розповіла, що останні місяці у сфері освіти відбувається цілеспрямоване і системне шкідництво або ж тотальний непрофесіоналізм.

Зокрема, у Міносвіти займаються звільненням фахівців, які відповідають за реформи. Про це Новосад заявила в ефірі "Громадського радіо".

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За словами Новосад, це або якийсь тотальний непрофесіоналізм або просто навмисне шкідництво. Ексміністерка додала, що МОН не впоралося із запровадженням онлайн-навчання в умовах карантину.

Новосад також вважає, що ідея про навчання з 5 років і тривалістю 10 років замість 12 — це відкочування назад реформ, які впроваджували за європейськими стандартами.

Вона наголосила, що якщо проаналізувати всі останні місяці роботи МОН, то не помітно жодного рішення чи кроків, направлених на вирішення конкретних проблем.

Водночас можна спостерігати абсолютний провал дистанційного навчання і провал забезпечення педагогів і дітей під час карантину. МОН не зробило нічого, щоб школи вчасно, з вересня були забезпечені усіма необхідними засобами в умовах пандемії,

– Новосад.

До слова, народна депутатка Інна Совсун заявила, що мимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет хоче скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох та зменшити кількість державних експертів з 93 до 50.