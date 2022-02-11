"Шкарлета виправить Могила": на Києво-Могилянській академії вивісили протестний банер

На будівлі Києво-Могилянської академії у Києві 11 лютого вивісили банер, присвячений міністру освіти та науки Сергію Шкарлету. Там написано, що політика "виправить Могила".

Скандал навколо виборів президента вишу продовжує набирати обертів. Студенти виступають проти втручання влади.

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На будівлі університету повісили плакат з його засновником митрополитом Петром Могилою. Шкарлета виправить Могила,

– написано на банері.



Плакат на стіні університету / Фото "Новое время"

Що відомо про скандал в Києво-Могилянській академії

МОН у жовтні оголосило конкурс на заміщення посади президента Києво-Могилянської академії. Вибори проходили вже 4 рази, але жоден із кандидатів не набирав потрібної кількості голосів.

20 січня 2022 року вибори відбулись уп'яте. За посаду боролись колишній міністр освіти та експрезидент академії Сергій Квіт та тодішня виконувачка обов'язків президента НаУКМА Олександра Гуменна. Під час другого туру 27 січня Квіт набрав 52,8% голосів, Гуменна — 42,92%. 1

1 лютого Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів, бо вони начебто відбулися з порушеннями. 2 лютого оголосили новий конкурс.

Студенти Могилянки обурились та вийшли на протест під Кабмін. Вони заявили, що їхній мітинг триватиме, поки Шкарлета не звільнять з посади міністра освіти. До протесту приєдналися студенти й інших вишів.

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